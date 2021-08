Sporting Cristal fue derrotado por 3-1 ante Peñarol por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. | Fuente: Conmebol

Sporting Cristal cayó por 3-1 ante Peñarol por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras la derrota, Roberto Mosquera, entrenador del elenco rimense, dio su análisis de lo que fue el encuentro.

“Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos, pero no estamos con la moral baja. Lo difícil es a un equipo que te está ganando 2-0 crearle 3 posibilidades de gol como las que tuvimos, no las metimos, pero de repente las podemos meter allá. No vamos a bajar los brazos, tenemos que luchar hasta que tengamos posibilidades", indicó Mosquera en conferencia de prensa.

"Fuimos superados, el tema es que no le podemos dar una valoración completa porque cuando jugábamos bien nos hicieron el gol. Volvimos a retomar después del gol el partido y nos hicieron el otro y ahí se adueñaron del partido. No hubo una rebeldía en esos últimos minutos del primer tiempo, cosa que cambió en el segundo. Hay que tener mucha firmeza y orgullo para jugar como lo hicimos en el segundo tiempo con dos goles en contra”, agregó.

El director técnico nacional también se refirió al aporte que tuvieron futbolistas jóvenes como Percy Liza o Joa Grimaldo durante el cotejo.

“Me da orgullo el segundo tiempo porque mejoramos cuando jugamos con cuatro sub 20, nunca pensé en un torneo internacional alinear a 4 sub 20, Castillo, Lora, Grimaldo y Liza. Da orgullo, pero duele, no nos gusta perder, pero tenía que ser así, luchando y pudiendo empatar. Si empatábamos hubiera sido justo también, el último gol dolió más porque estábamos más cerca del 2-2 que del 3-1 pero se acepta. Vamos a replantear, a ver en qué hemos fallado”, finalizó.

A voltear la página

Luego de la derrota en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal buscará volver a la victoria ante la Universidad César Vallejo por la Fase 2 de la Liga 1. El duelo está programado para el sábado 14 de agosto a las 11:00 am en el estadio Miguel Grau.

Tras el encuentro, los dirigidos por Mosquera viajarán a Montevideo para afrontar el duelo de vuelta ante Peñarol por la Copa Sudamericana que será el miércoles 18 de agosto a las 5:15 pm (hora peruana) en el estadio Campeón del Siglo.

