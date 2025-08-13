Cabezazo y a cobrar: Alan Cantero anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre Universidad Católica por Copa Sudamericana [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La diferencia está en el banco. Alan Cantero, de un cabezazo bien colocado, anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Previa

Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO se enfrentan hoy EN DIRECTO en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima (Perú). El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.