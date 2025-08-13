Últimas Noticias
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Cabezazo y a cobrar: Alan Cantero anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre Universidad Católica por Copa Sudamericana [VIDEO]

Alan Cantero pone el 1-0 para Alianza Lima.
Alan Cantero pone el 1-0 para Alianza Lima.
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alan Cantero apareció dentro del área para que, de un cabezazo, anoté el 1-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica.

La diferencia está en el banco. Alan Cantero, de un cabezazo bien colocado, anotó el 1-0 de Alianza Lima sobre Universidad Católica por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. 

Alan Cantero pone el 1-0 para Alianza Lima.
Alan Cantero pone el 1-0 para Alianza Lima.
Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Carlos Zambrano; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

U. Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Previa

Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO se enfrentan hoy EN DIRECTO en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima (Perú). El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Tags
Alan Cantero Alianza Lima Universidad Católica video videos videos mas vistos Copa Sudamericana

