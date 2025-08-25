¿Alex Valera será compañero de Neymar? Lo que se sabe del posible interés del Santos por el delantero peruano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera se ha convertido en una pieza fundamental en Universitario de Deportes, bicampeón del fútbol peruano. El atacante nacional ha venido demostrando que, en buen ritmo y sin lesiones, puede hacer diferencia en el balompié local.

Por ello, no sorprende que algunos equipos del extranjero hayan puesto sus ojos y hasta preguntado por él. Valentin Furlan, periodista brasileño, informó que el delantero está en carpeta del Santos para reforzar el equipo.

"El nombre de Alex Valera, extremo de Universitario y la Selección Peruana, llegó a la mesa de Santos", dijo el comunicador en su cuenta de X.

Pero, ¿qué tan de cierta es la información? RPP pudo conocer que unos agentes asociados —y no su representante— han acercado el nombre del futbolista al cuadro de Neymar, pero, por ahora, es solo un ofrecimiento; es decir, aún no se han contactado con Universitario.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alex Valera y su polémica con Hernán Barcos

Durante el clásico disputado en el Monumental, Alex Valera y Hernán Barcos fueron amonestados por iniciar una trifulca en el área de Universitario.

Tras el partido, el argentino arremetió contra el peruano, indicando que le había faltado el respeto y que él había dado más al país que Valera.

"Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, que creo que defiendo más al país que a él?", aseguró Hernán Barcos.

Alex Valera, en cambio, indicó que la discusión son cosas del fútbol y que está madurando. "Parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos", sostuvo.