U. de Chile se alista para recibir a Alianza: ¿qué estadio apunta a tener la vuelta de cuartos en la Sudamericana?

Se vienen los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En dicha instancia, Alianza Lima jugará un par de cotejos contra la Universidad de Chile para tentar su pase a semifinales.

Si bien es cierto que la U. de Chile sigue en competencia luego de la sanción a Independiente, en el elenco chileno no pondrán jugar contra Alianza Lima, en la vuelta, con el apoyo de sus hinchas ya que lo harán a puertas cerradas sus siguientes siete partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol (sanción).

Además, el Estadio Nacional de Santiago no estará disponible debido a que está separado para el Mundial Sub 20. De esta manera, en el 'Romántico viajero' buscan opciones para recibir a Alianza.

Así luce el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo. | Fuente: VLN Radio

El estadio que tendría el U. de Chile ante Alianza Lima

Según remarca el medio chileno Radio Cooperativa, la revancha entre el cuadro azul y la escuadra íntima está fijada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

"El Nacional de antemano estaba descartado, ya que estará a disposición de la FIFA para el Mundial Sub 20 que se realizará en nuestro país, y que arrancará solo dos días después del choque de los azules. El partido saldrá de la Región Metropolitana".

Se debe tener en cuenta que este recinto, a falta de anuncio oficial de parte de Conmebol, tiene una capacidad para 18 750 espectadores y allí hace de local el Coquimbo Unido, actual líder de la liga chilena de primera división.

En tanto, en la previa de esta llave, el delantero de Alianza Lima, Alan Cantero, calentó el enfrentamiento. "Muchos lo toman como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Tenemos la primera chance acá en casa y tenemos que sacar ventaja. Vamos a hacer todo para ir un poco más tranquilos a Chile", dijo.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs U. de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio: Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Vuelta

U. de Chile vs Alianza Lima