Andrés Andrade: "Creo que debí haber continuado en Alianza Lima para terminar de recuperarme"

Alianza Lima es uno de los equipos que tendrá un cambio drástico en su plantilla para la próxima temporada. En la larga lista de futbolistas que no siguen en La Victoria aparece el colombiano Andrés Andrade, quien por una lesión se perdió la segunda mitad del 2023.

Andrés Andrade, en declaraciones a ‘VBar Caracol’, dijo que aguardaba seguir en las filas de Alianza Lima el próximo año, incluso asegurando que directivos le comunicaron que estaba en los planes de la institución.

“Estaba lesionado y creo que debí haber continuado por lo menos seis meses más para terminar de recuperarme, como se hace en los equipos de Colombia o Argentina, pero la legislación de Perú es así y nos jugó una mala pasada. Tuve conversaciones con directivos antes de terminar el torneo, dijeron que querían contar conmigo, pero debía esperar la decisión del cuerpo técnico", mencionó el mediocampista que actuó en 15 partidos con los blanquiazules en la temporada reciente.

Restrepo y la comunicación con Andrade

El colombiano Alejandro Restrepo es el nuevo director técnico de Alianza Lima. El ‘Rifle’ Andrade contó que el mismo entrenador le comunicó que no estaba en los planes deportivos para el 2024.

"Cuando nombran a Alejandro (Restrepo), me quedé tranquilo, pero después la directiva me dice que no van a contar conmigo deportivamente y no van a extender el contrato. Ya después tengo contacto con el 'profe', que me habló claro, dijo que la decisión ya estaba tomada y no podía hacer nada”, indicó.

A Andrés Andrade le recrudeció una lesión en la rodilla en julio pasado y tuvo que someterse a una operación del ligamento cruzado anterior en los meniscos. El volante colombiano estuvo en 12 partidos de la Liga1 (ganó el Apertura) y jugó tres compromisos por Copa Libertadores.

“Fue un golpe muy duro para mí, porque nunca había pasado esto en mi carrera, es la primera vez que tengo una lesión importante y encima quedo sin equipo, porque no me respaldan. Fue un golpe difícil", indicó.

Asimismo, Andrade fue consultado por las diferencias entre el nivel del fútbol colombiano y el peruano. "La diferencia en estos momentos es abismal, en cuanto a la competitividad y estructura del torneo, la infraestructura de los escenarios deportivos. Todavía le llevamos muchísimo al futbol peruano", finalizó.

