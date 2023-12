El elegido es Jorge Fossati: ¿Qué pasó en Videna y qué falta para que firme con la FPF?

El último lunes fue un día clave para conocer el futuro de la dirección técnica de la Selección Peruana. La Junta, lideradada por el mandatario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano, convocó a un Directorio sin agenda formal previamente establecida, pero que tenía previsto tocar dos puntos: la desvinculación contractual de Juan Reynoso y la aprobación del acuerdo con Jorge Fossati.

A primer turno, la reunión realizada por la tarde en Videna tuvo una presencia inesperada: la de Juan Reynoso. Dentro de la negociación para la desvinculación, el entrenador nacional solicitó al presidente de la FPF una reunión con toda la mesa directiva que dirige el fútbol peruano para presentar lo que fue su paso al mando de la bicolor. La exposición de Reynoso fue de casi dos horas, pero la posición del Directorio no varió, y se mantuvo en su postura de que era necesario un cambio en el banquillo de la selección.

Consenso en Videna por Jorge Fossati

Luego de la salida del estratega nacional del salón principal de Videna, el siguiente tema a tratar fue el de los avances en la desvinculación contractual con Juan Reynoso. Fuentes de RPP Noticias indican que la comisión integrada por Gisella Mandriotti (Directora de la FPF) y Saúl Barrera (Secretario General adjunto de la FPF) manifestaron al Directorio que el acuerdo en el caso estaba bastante avanzado y que, de ser así, no sería necesario que este pase a un Tribunal de Disputa.

Tras el Directorio, la FPF detalló en reunión presencial a los representantes de Jorge Fossati la situación actual de la desvinculación de Juan Reynoso y pidió paciencia para terminar de cerrar el caso. Un aspecto que consideran positivo quienes representan los intereses del DT uruguayo fue que existe un consenso unánime en el Directorio de la FPF respecto a la elección de Fossati como nuevo entrenador de la selección, algo que fue informado durante la reunión del lunes.

Por ahora, no hay un acuerdo final, pero sí una idea clara en Videna respecto a que el uruguayo debe asumir la dirección técnica de la Selección Peruana. Para que su designación sea oficial, solo falta que Reynoso firme su desvinculación. Ambos pasos, resolución del contrato de Juan Reynoso y firma de Jorge Fossati deben cerrarse en el transcurso de esta semana, si no es en las siguientes horas. Si bien no hay certeza en los tiempos, si lo hay en el elegido para ponerse el buzo de la bicolor: Jorge Daniel Fossati Lurrachi.

