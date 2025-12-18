Alianza Lima anunció el fichaje de D'Alessandro Montenegro: "Desde hoy tu corazón late blanquiazul"

El defensa peruano D'Alessandro Montenegro destacó jugando por ADT en la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Alianza Lima anunció el fichaje de lateral derecho D'Alessandro Montenegro, que llega procedente de ADT de Tarma, club donde tuvo una buena presentación en la Liga1 Te Apuesto 2025.

A través de sus redes sociales, Alianza dio a conocer la llegada de Montenegro, que anotó dos goles y dio cuatro asistencias jugando por ADT en la campaña pasada.

"Desde hoy tu corazón late blanquiazul", señala Alianza en relación al futbolista de 22 años que fue convocado al amistoso que Perú jugó contra Chile en octubre pasado.

El equipo que dirige el argentino Pablo Guede suma su cuarto fichaje para la temporadas tras la confirmación de Jairo Vélez, Luis Ramos y Cristian Carbajal.

𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒚 𝒕𝒖 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏 𝒍𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒂𝒛𝒖𝒍. 💙



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐃'𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨! ⚪️🔵#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/aTpsoeAyol — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 19, 2025

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?



Jairo Vélez (Volante)

Pablo Guede (Entrenador)

Luis Ramos (Delantero)

D'Alessandro Montenegro (Lateral derecho)

Cristian Carbajal (Lateral izquierdo)

¿Cuáles son las principales bajas de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

