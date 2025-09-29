Últimas Noticias
Carlos Zambrano responde sobre si continuará o no en Alianza Lima el 2026 tras seguidilla de expulsiones

Carlos Zambrano juega su tercera temporada en Alianza Lima.
Carlos Zambrano juega su tercera temporada en Alianza Lima. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Carlos Zambrano habló con RPP y reveló una estadística tras sus últimas expulsiones en Alianza Lima.

Carlos Zambrano habló tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano, haciendo un mea culpa luego ser expulsado ante el cuadro imperial por el Torneo Clausura 2025. El defensor de 36 años indicó que se disculpó con sus compañeros.

"Difícil de explicar para mí mismo. Uno trata de excusarse o buscar una salida del mal momento que puedo tener en lo personal, fuera del resultado que es negativo para el club, pero soy consciente que vengo perjudicando al club y a mis compañeros y más en la inclusión. Reconozco y me siento parte culpable", señaló.

Por otro lado, el 'León' Zambrano fue consultado sobre su futuro y el contrato que le une con Alianza en medio de recibir criticias por la serie de expulsiones, que suman ya seis este año.

"Sí, tengo contrato para 'todos los sapos malos'", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Zambrano "feliz" en Alianza

"Tengo un año de contrato, soy feliz aquí y voy a tratar de retribuirle de algunas alegrías, porque este momento tiene que parar", agregó.

"Es muy duro para una persona y para un jugador. Son cosas que pasa, más sobre este año que me ha pasado a mí. En todos los equipos no he tenido tantas expulsiones como este año", puntualizó.

Zambrano espera que este mal momento termine. "Duele e incomoda, pero bueno no me puedo quedar en el pasado. Ya pasó, ahora ponerle buena onda al grupo. Entrenando bien", culminó.

El exjugador del Schalke 04 es titular indiscutible en el cuadro íntimo, en el cual milita desde la temporada 2023.

Carlos Zambrano habla de su futuro en Alianza Lima
Carlos Zambrano habla de su futuro en Alianza Lima. | Fuente: RPP

Las 6 expulsiones de Zambrano en 2026:

#FECHATORNEOLOCALRESULTADOVISITANTEEXPULSADO
122/04/2025Libertadores 2025Alianza Lima3-2TalleresSI
202/05/2025Liga1Alianza Lima0-1CiencianoSI
315/05/2025Libertadores 2025Talleres2-0AlianzaSI
423/07/2025Sudamericana 2025Gremio1-1AlianzaSI
518/09/2025Sudamericana 2025Alianza Lima0-0U. de ChileSI
628/09/2025Liga1Cienciano2-1AlianzaSI

Carlos Zambrano Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

