Carlos Zambrano responde sobre si continuará o no en Alianza Lima el 2026 tras seguidilla de expulsiones

Carlos Zambrano habló tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano, haciendo un mea culpa luego ser expulsado ante el cuadro imperial por el Torneo Clausura 2025. El defensor de 36 años indicó que se disculpó con sus compañeros.

"Difícil de explicar para mí mismo. Uno trata de excusarse o buscar una salida del mal momento que puedo tener en lo personal, fuera del resultado que es negativo para el club, pero soy consciente que vengo perjudicando al club y a mis compañeros y más en la inclusión. Reconozco y me siento parte culpable", señaló.

Por otro lado, el 'León' Zambrano fue consultado sobre su futuro y el contrato que le une con Alianza en medio de recibir criticias por la serie de expulsiones, que suman ya seis este año.

"Sí, tengo contrato para 'todos los sapos malos'", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Zambrano "feliz" en Alianza

"Tengo un año de contrato, soy feliz aquí y voy a tratar de retribuirle de algunas alegrías, porque este momento tiene que parar", agregó.

"Es muy duro para una persona y para un jugador. Son cosas que pasa, más sobre este año que me ha pasado a mí. En todos los equipos no he tenido tantas expulsiones como este año", puntualizó.

Zambrano espera que este mal momento termine. "Duele e incomoda, pero bueno no me puedo quedar en el pasado. Ya pasó, ahora ponerle buena onda al grupo. Entrenando bien", culminó.

El exjugador del Schalke 04 es titular indiscutible en el cuadro íntimo, en el cual milita desde la temporada 2023.

