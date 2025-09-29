Ultimátum a Carlos Zambrano: Alianza Lima anuncia que tomará medidas correctivas por sus expulsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima no tendrá a Carlos Zambrano en el próximo partido. Y es que el defensa fue expulsado en la derrota contra Cienciano en la altura de Cusco.

Fue en el segundo tiempo que Carlos Zambrano vio la tarjeta roja en Alianza Lima y por ello al club íntimo se le hizo aún más difícil darle vuelta al marcador (2-1). Es así que el gerente deportivo del equipo que dirige Néstor Gorosito, Franco Navarro, remarcó que van a tomar medidas en relación a esto último.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna. Como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones", dijo a L1 Max, en un primer momento, el dirigente de Alianza.

Ante Atlético Grau, Zambrano será ausencia en Alianza. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza y su postura sobre Carlos Zambrano

No todo quedó allí porque sostuvo que van a conversar con el defensor para que este tipo de hechos no se repitan.

"Creo que es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la interna. Tratar de ponerle el pecho y salir adelante porque esto no termina. Hay que seguir", indicó.

Previo a las palabras del dirigente de Alianza Lima fue que Carlos Zambrano se manifestó por sus últimas expulsiones con la camiseta de La Victoria.

"Me duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente me siento culpable y responsable, no solo de este partido, sino de otros también", manifestó el internacional con la Selección Peruana.

Alianza Lima, sin Zambrano, busca recuperarse

Este miércoles 1 de octubre, Alianza Lima jugará de local contra Atlético Grau en lo que será la decimosegunda jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Los hombres del 'Pipo' Gorosito son sextos en la tabla con 15 puntos y están a 9 unidades del líder; Universitario de Deportes.