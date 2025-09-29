Carlos Zambrano confirmó que fue sancionado por Alianza Lima tras expulsiones consecutivas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima atraviesa días de tensión, ya que sumado a la eliminación de la Copa Sudamericana, el cuadro blanquiazul perdió ante Cienciano en Cusco en un partido en el cual Carlos Zambrano fue expulsado en el primer tiempo.

Zambrano está en el centro de las críticas tras una nueva tarjeta roja en el Torneo Clausura 2025. En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP, se disculpó por dejar con un hombre menos a Alianza frente a Cienciano.

"Sí hablé con Franco y Franquito (Navarro) y me va a caer una sanción económica, es justa", señaló Zambrano, que dejó en claro que está de acuerdo con la sanción recibida.

"Así tampoco me voy a molestar porque he perjudicado al equipo en este último partido que fue en altura, y que es un doble esfuerzo", agregó el defensa de 36 años, que milita en Alianza desde la temporada 2023.

El central de la Selección Peruana también fue expulsado ante la Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, así suma 6 expulsiones en 2025.

Carlos Zambrano en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

Las 6 expulsiones de Zambrano en 2026: