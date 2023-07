Alianza Lima continúa sus entrenamientos sin Guillermo Salas como DT

Una nueva etapa. Este martes, el plantel de jugadores de Alianza Lima se entrenó por por segunda vez sin Guillermo Salas como entrenador en el complejo deportivo de Esther Grande de Bentín, en Lurín.

"Buenos muchachos bicampeones", fue el mensaje de Alianza a través de sus redes sociales acompañado de una imagen de los jugadores Franco Zanelatto y Pablo Míguez.

Alianza Lima ahora se enfoca en volver al triunfo tras tres partidos que acumuló dos empates y una derrota, resultados que fueron claves para la salida de Salas, que el martes agradeció el apoyo de sus hinchas.

La dirigencia de Alianza informó que se encuentra en búsqueda de fichar a un entrenador idóneo de cara al tricampeonato nacional. De momento, el colombiano Nixon Perea dirigirá interinamente al primer equipo blanquiazul en el Clausura de la Liga 1 Betsson.

Nixon Perea se desempeñaba como entrenador del equipo de promoción y reservas de Alianza.

¿Cuándo juega Alianza vs César Vallejo?

Alianza, con ocho puntos, se ubica en el octavo lugar del Clausura. Su próximo partido se llevará a cabo ante César Vallejo en Trujillo. La cita se disputará el sábado 29 de julio a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Mansiche.

Salas reveló qué jugadores se despidieron

Tras confirmarse su salida del cuadro de Alianza Lima, Guillermo Salas habló por primera vez sobre su actual situación. Admitió que no esperaba su salida del cuadro de La Victoria, en donde en menos de un año ganó el Torneo Clausura 2022, el título nacional 2022 y el Torneo Apertura 2023.

Guillermo Salas reiteró que su mensaje sí llegaba a los futbolistas del club en medio de los rumores sobre una tirante relación con sus ahora exjugadores. A su vez contó quiénes lo llamaron para despedirse al confirmarse su salida de Alianza Lima.

"Creo que mi mensaje llegaba, sino no rindiera como lo hicieron Campos, Zanelatto, Espinoza, Míguez, Vílchez, entre otros. Debo agradecer que varios me llamaron tras mi salida, Montoya, Valenzuela, Benavente desde España, Saravia, Espinoza, Zanelatto, Zambrano, Míguez, Vílchez, Sabbag, Ballón, Lagos, por ahí se me escapa algún nombre", culminó.

