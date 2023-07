Descentralizado José Bellina: "Alianza Lima le debió dar a Christian Cueva un mejor contexto para que él triunfe"

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, brindó conferencia de prensa para referirse a la actualidad y futuro de la institución tras el despido del entrenador Guillermo Salas, hecho que explicó se concreta a partir del rendimiento del equipo en sus últimos partidos.

Sin embargo, el directivo también fue consultado por el caso de Christian Cueva, futbolista que finaliza contrato el 31 de agosto y su renovación no es segura, tras ausentarse semanas atrás de un día de entrenamientos sin justificación.

“Aún no hubo ningún tipo de decisión con el contrato de Christian Cueva. Su contrato acaba el 31 de agosto, por el momento. Christian cometió un error y lo saben todos. Lamentablemente era algo que no nos gustó que sucediese. Yo creo que él, antes de eso, puso mucho de su parte para que las cosas salieran bien, pero no salieron así. Se cuidó, pero no hubo los resultados que él y nosotros esperábamos”, mencionó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Christian Cueva se queda en Alianza?

Después de la victoria por 0-1 ante Deportivo Municipal, donde Christian Cueva ingresó en el segundo tiempo, el mediocampista viajó a Trujillo con permiso del club, pero no se presentó al primer día de trabajos en la semana siguiente. Guillermo Salas, aún en funciones, decidió que no entrene junto al resto del plantel, incluso quedando fuera de lista para los cotejos con Sporting Cristal y Sport Boys.

“Yo creo que nosotros le debimos dar a Christian un mejor contexto para que él triunfe. Todos estamos de acuerdo que es uno de los jugadores más importantes del Perú. Él pudo haber hecho más, pero tuvo un arrepentimiento tan grande y nosotros lo vemos en el día a día”, mencionó José Bellina respecto al futbolista.

Último mes de contrato de Cueva

Christian Cueva reapareció en Alianza Lima ingresando en el segundo tiempo del clásico, en el que no fue relevante en el aspecto del juego. Así, a ‘Aladino’ le queda poco más de un mes de contrato con el conjunto blanquiazul, el cual si no se extiende deberá retornar al Al Fateh de Arabia Saudita.

“Vamos a seguir esperando. Él tiene cinco semanas más de contrato y muchos partidos más adelante. Si la situación se da para que él continúe así será y si no es así, se la comentaremos”, finalizó Bellina.

Cueva registra 16 partidos con Alianza Lima en la temporada, siendo once de ellos por la Liga 1 y cinco en la Copa Libertadores. En total solo ha aportado una asistencia.

NUESTROS PODCASTS

La nueva colaboración eficaz

El Pleno del Congreso aprobó la ley que establece límites en el proceso de colaboración eficaz, un mecanismo vital en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta importante norma que ha generado opiniones encontradas sobre esta materia? Los detalles se encuentran en el siguiente informe.