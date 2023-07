Guillermo Salas tras dejar Alianza Lima: "No me imaginé salir del club, no estaba por mi cabeza"

Los motivos de la salida de Guillermo Salas de la dirección técnica de Alianza Lima han generado una serie de opiniones entre los hinchas.

En horas de la tarde, José Bellina, gerente deportivo del club, indicó que decidieron rescindirle el contrato al técnico peruano por el bajo rendimiento colectivo e individual que había mostrado el equipo en las fechas.

"Hemos visto que, en los últimos partidos, el rendimiento colectivo e individual no eran los esperados. De hecho, Alianza ha ganado cuatro de los últimos doce partidos. Entre eso, y el rendimiento de equipos, estábamos viendo una tendencia que se estaba volviendo irreversible", indicó Bellina.

Guillermo Salas rompió su silencio

Ante ello, Guillermo Salas decidió dar sus primeras declaraciones. En conversación con GOLPERU, Chicho lamentó que la dirigencia no le haya permitido despedirse de los fanáticos en conferencia de prensa, y se mostró en desacuerdo por los motivos que le brindaron para su salida.

"Hubiera querido tener una conferencia de prensa en mi casa, en mi institución, para despedirme de la gente, de la hinchada y agradecer. Lamentablemente, no se dio así. Quiero agradecer a la hinchada, quiero agradecer al comando técnico, que fue parte de este proceso, y a toda la gente que nos ayudó y dio su granito de arena para estos logros en menos de un año. Estamos muy tranquilos y agradecidos con la institución", indicó en un primer momento.

"En la noche me llamó José Bellina y me dijeron que habían tomado la decisión de que no siga en el club, y los motivos fueron más por cómo estaba jugando el equipo. No estaba de acuerdo y se lo dije a él y a Sabogal. Con todo lo que habíamos hecho, el haber ganado el Clausura, el título, el Apertura y con todo eso, no estaba contento con la decisión tomada por ellos", complementó.

Luego, dijo que no se imaginó en ningún momento salir de la institución, pues había trabajado durante la semana y había visto a los jugadores con buenos ánimos.

"No me imagine salir del club. En ningún momento conversamos con los directivos sobre el momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José. No estaba por mi cabeza. No pensaba que estaba así, no estaba por nuestra cabeza esta situación", afirmó

"Trabajamos muy bien en la semana. Vi al equipo comprometido. No quiero pensar que el equipo se tiró para atrás, ni lo pienso. Fueron partidos difíciles, tuvimos un inicio de Clausura bastante complicado después de una eliminación de copa. Fue un manejo muy duro estas cinco fechas y con rivales directos. No pensaba que iba a ver así", finalizó.

