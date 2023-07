Guillermo Salas: ¿Qué jugadores lo llamaron a despedirse tras su salida de Alianza Lima?

Tras confirmarse su salida del cuadro de Alianza Lima, Guillermo Salas habló por primera vez sobre su actual situación. Admitió que no esperaba su salida del cuadro de La Victoria, en donde en menos de un año ganó el Torneo Clausura 2022, el título nacional 2022 y el Torneo Apertura 2023.

Salas agradeció el apoyo que recibió de la hinchada de Alianza Lima, que ya conocía a 'Chicho' en su faceta como futbolista blanquiazul. "Hubiera querido tener una conferencia de prensa en mi casa, en la institución para agradecer a la hinchada, quiero agradecer a ellos (hinchas), al comando técnico que fue parte de este proceso y a toda la gente que puso su granito de arena para estos logros en menos de un año. Estamos muy tranquilos”, dijo Salas a Gol Perú.

El DT de 48 años indicó que no comparte la decisión de la directiva de Alianza, aunque resalta se encuentra "bendecido" por sus éxitos en el bicampeón nacional.

"Me siento muy bendecido de tener el inicio que tuvimos como comando técnico, con tres títulos en menos de un año. Más aún en una institución difícil como lo es Alianza, es una decisión que toman ellos, uno la respeta pero no la comparte", agregó.



Salas reveló qué jugadores se despidieron

Guillermo Salas reiteró que su mensaje sí llegaba a los futbolistas del club en medio de los rumores sobre una tirante relación con sus ahora exjugadores. A su vez contó quiénes lo llamaron para despedirse al confirmarse su salida de Alianza Lima.

"Creo que mi mensaje llegaba, sino no rindiera como lo hicieron Campos, Zanelatto, Espinoza, Míguez, Vílchez, entre otros. Debo agradecer que varios me llamaron tras mi salida, Montoya, Valenzuela, Benavente desde España, Saravia, Espinoza, Zanelatto, Zambrano, Míguez, Vílchez, Sabbag, Ballón, Lagos, por ahí se me escapa algún nombre", culminó.

Ángelo Campos, portero del primer equipo, le rindió un homenaje en redes sociales. | Fuente: Alianza Lima

El análisis de Salas sobre la Copa Libertadores

Salas indicó que las lesiones de un grupo importante de jugadores fueron claves en la eliminación de Alianza Lima en la fase de grupos de la Libertadores 2023.

"Fueron partidos difíciles, con la eliminación de Copa (Libertadores), los temas mediáticos, con el tema de lesiones, han sido cinco fechas muy duras y con rivales directos, no pensé que sería así, tomaron la decisión. Estoy agradecido con la institución quemando etapas. Me voy tranquilo, no me voy triste ni molesto", enfatizó.

En total, Salas, en su paso por Alianza Lima, dirigió 40 partidos (contando el WO ante Cristal) con el 70% de efectividad. Aunque estos números no le sirvieron para mantenerse en su cargo.

Por su parte, el director deportivo del club José Bellina que se separó a Salas debido que el rendimiento "colectivo e individual no eran lo esperado" y que "Alianza ha ganado cuatro de los últimos doce partidos. Entre eso, y el rendimiento de equipos, estábamos viendo una tendencia que se estaba volviendo irreversible".

