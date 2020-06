Daniel Ahmed fue presentado en Alianza Lima en 2020 | Fuente: Prensa Alianza

Proyectos futbolísticos a largo plazo e incrementos en la economía del club, son parte de los objetivos que se trazan en Alianza Lima. Uno de los responsables para desarrollar las propuestas es Daniel Ahmed, encargado de la Jefatura de Planeación y Desarrollo de la institución. Según menciona el también director técnico, las metas de los blanquiazules van hacia el plano internacional.

“Para buscar los mejores talentos hay que expandirse por todo el país. A partir de ese primer paso hay que crear áreas de scouting, academias y centro de Desarrollo con un programa formativo, con profesores que trabajen a full time y no sólo por horas. Tenemos que potenciar todas nuestras áreas, sólo así seremos una fábrica de talentos con proyección internacional. Esa es la consecuencia que se verá de aquí a dos años. También queremos generar candados institucionales en sus contratos para que los jugadores no sólo vengan por un año, queremos que los talentos sigan por lo menos hasta los 23 años en el club. No queremos ni intermediarios ni empresarios”, señaló Ahmed en entrevista con ‘Azul y Blanco’.

Para Daniel Ahmed, Alianza Lima ya empezó con la reforma del trabajo a nivel de categorías menores, por lo que esperan a futuro, asegura, esto les brinde como consecuencia un importante soporte económico.

“Yo creo que el club ya empezó un trabajo de transformación, cuyo primer impacto era de consolidar un club serio en el aspecto financiero. En los últimos años Alianza trabajó de buena manera en lo administrativo y hoy en día es un club con las cuentas ordenadas. Por eso no se profundizó en el desarrollo deportivo y eso no ayudó mucho en el área de scouting. Ahora la administración y el Fondo Blanquiazul tienen una idea empresarial, una idea de mucha transformación. La idea es que Alianza en el futuro dependa de muchos factores en lo económico y no se aferre sólo al dinero de televisión, ni clasificar a la Copa Libertadores. Queremos depender de la venta de jugadores con talento. Se están haciendo las cosas de manera empresarial”, aseguró.