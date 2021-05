Jefferson Farfán, delantero de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

En Alianza Lima se encuentran optimistas sobre la vuelta de Jefferson Farfán a las canchas. El gerente deportivo del club blanquiazul, José Bellina, indicó que la 'Foquita' jugará en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

"No puedo decir que Jefferson Farfán va a estar para el inicio de la Fase 2, pero sí creemos que la va a jugar, no sabemos si la primera, segunda o tercera fecha. No nos hemos puesto un plazo, queremos que el proceso sea bueno", declaró en entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Bellina señaló que Alianza Lima está recibiendo información sobre cómo será la recuperación de Farfán, el cual se inclinaría en la rehabilitación y terapia en lugar de una nueva operación de la rodilla que lo marginaría del fútbol hasta el 2022.

"Salieron muchas cosas en relación a la situación de Jefferson, pero estamos recolectando información. Él tenía bastante dolor y quería revisar esa rodilla izquierda para estar seguro de qué tiene", agregó.

El directivo de Alianza Lima también descartó que Jefferson Farfán se encuentre evaluando su retiro del fútbol luego que se le recrudeció la lesión a la rodilla izquierda en el choque ante Sport Boys el pasado 17 de mayo.

"Dentro de la información que tenemos con los expertos es que Jefferson puede seguir jugando y podrá hacerlo de la mejor manera. Nadie ha concluido de que el no va a poder volver a jugar", manifestó.

Finalmente, Bellina destacó la campaña de Alianza en la Fase 1 de la Liga 1. "Estamos muy satisfecho como ha rendido el equipo, los jugadores y el comando técnico de Carlos Bustos. Estamos en el cuarto puesto del acumulado y estmos muy satisfecho al margen de la obligación histórica que tiene Alianza Lima. definitivamente la planificación de jugar una liga y otra es muy distinta", culminó.





NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: