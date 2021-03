Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Teófilo Cubillas, histórico jugador de Alianza Lima y la Selección Peruana, se refirió al fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que declaró procedente el reclamo del club blanquiazul contra la FPF y Carlos Stein.

"Hoy en la mañana no sabía cómo reaccionar, conversaba con mis hijos y no lo podíamos creer. Es una noticia positiva, devolvían a mi equipo al lugar que siempre le ha correspondido", señaló Cubillas sobre Alianza Lima en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"De una vez todos los aliancistas debemos unirnos y empujar el carro en una sola dirección. Solo les pido que actúen como verdaderos profesionales. Tienen que preparase de manera tal para darse los resultados que necesita nuestra hinchada", agregó.

Cubillas, además, se mostró ilusionado en un posible retorno de Jefferson Farfán luego que se confirmó que Alianza Lima jugará en la Liga 1 Betsson en la temporada 2021. "Si Jefferson Farfán tiene ganas, si le nace volver a vestirse de corto a defender a la blanquiazul, el siempre va a ser bienvenido a su casa. Tiene para jugar más años", señaló.



"Tengo un lindo recuerdo de Jefferson Farfán. Sería muy feliz si me tocara ver que regresa, pero yo nunca obligaría a nadie a hacer algo que no le nace o no quiera. Cada quien es libre de tomar la decisión que considere más conveniente", puntualizó.

De momento, Jefferson Farfán continúa entrenando en la Videna para recuperar su estado físico a la espera de definir su futuro. ¿Volverá a Alianza Lima?

Alianza Lima saludó el fallo del TAS





