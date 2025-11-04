Eryc Castillo confía que Alianza Lima terminará como Perú 2 y jugará en fase de grupos de la Libertadores

Eryc Castillo está de vuelta. Tras sufrir un golpe en la cabeza que lo obligó a ser baja ante Melgar, el delantero ecuatoriano de Alianza Lima fue convocado para enfrentar a Los Chankas en choque pendiente por el Torneo Clausura 2025.

"Ya estoy bien y solo quiero agradecer a todas las personas que anduvieron preocupadas por mi salud", señaló el atacante de Alianza.

Sobre los triunfos que se le escaparon a Alianza jugando de local, sostuvo que ahora están enfocados en acabar lo mejor posible en la campaña. "Son partidos que debimos ganarlos, pero seguimos trabajando porque tenemos los objetivos muy claros y la idea es terminar de la mejor manera este 2025", expresó.

"Solo nos queda seguir trabajando y Dios quiera que nos vaya bien", culminó la 'Culebra', que renovó con Alianza hasta el 2028.

En caso Alianza termine como Perú 2 logrará su pase directo a la fase de grupos de la Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Los Chankas en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas). El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Los Chankas en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima ante Los Chankas será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.