Paolo Guerrero sobre presión de hinchada de Alianza: "Se entiende su molestia, quieren ver al mejor equipo del Perú ganar"

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se mostró optimista de cara a un triunfo frente a Los Chankas en Andahuaylas, en partido pendiente del Torneo Clausura 2025. El cuadro blanquiazul necesita sumar dos victorias para aspirar a terminar en el segundo lugar de la Tabla Acumulada.

En caso Alianza logre esa posición, tendrá que esperar al ganador de Cusco FC y Sporting Cristal para asegurar su acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, la hinchada blanquiazul se mostró disconforme al no lograr el título este año.

En esa línea, Paolo Guerrero indicó que tuvieron una reunión con algunos hinchas de Alianza, que llegaron a los entrenamientos blanquiazules en las instalaciones del Esther Grande de Bentín, en Lurín.

"Hemos podido conversar (con los hinchas), así que seguir con el objetivo en la cabeza, enfocarnos para cumplir el objetivo y con la preparación que tiene que ser con enfoque total. Obviamente se entiende su molestia, el hincha quiere ver al mejor equipo del Perú ganar, así que a seguir trabajando, corregir los errores y el miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar", señaló Guerrero.

🎙 Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima: "Estamos con la mejor expectativa y buscaremos sacar el mejor resultado. Nos faltan dos finales y luego viene la liguilla, que será importante para nosotros".



🎙 Guillermo Enrique, jugador de Alianza Lima: " Conmigo y con mi gente… pic.twitter.com/KlvXvC8eEy — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 4, 2025

Hernán Barcos sobre los hinchas

"Obviamente tiene que estar incómodo porque no fuimos campeones este año pero el hincha sabe que vamos a ir a buscar ese cupo de Perú 2. Siempre la hinchada está acompañando, apoyando, a veces puteando pero en el buen sentido y con razón. El día que se pierda el respeto se pierde todo, estamos juntos por el mismo objetivo", aseguró.

Barcos, además, se refirió al rendimiento de Alianza a nivel local e internacional. "Es difícil decir el porqué, hay que estar en la cabeza y en los pies nuestros, las motivaciones son diferentes. Hay momentos que te cuesta y los rivales también juegan, también te quieren ganar, jugar contra Alianza es una motivación", culminó.