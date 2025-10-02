'Culebra' para rato: Alianza Lima anuncia renovación de Eryc Castillo hasta el 2028

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima ya piensa en el futuro y afina detalles para asegurar a sus máximas figuras para las próximas temporadas y este jueves dio a conocer que amplió el vínculo con el atacante ecuatoriano Eryc Castillo por tres años más.

"La Culebra sigue en casa. Ery Castillo hasta el 2028", señaló Alianza en sus redes sociales, provocando así la alegría de sus hinchas.

"Ante todo lo malo, uno buena noticia, falta cantera y Gaibor" y "Eso. Mínimo una cláusula de salida de 5 millones", fueron algunos de los comentarios de los seguidores blanquiazules.

Castillo llegó este año a Alianza y rápidamente se ganó el puesto de titular por la banda izquierda. Destacó a base de velocidad, regate y sumó goles importantes durante la campaña, especialmente en la Sudamericana.

Uno de los goles más importantes de Castillo se llevó a cabo ante Gremio por la ida de la Copa Sudamericana 2025.