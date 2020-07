Adrián Balboa convirtió 5 goles con Alianza Lima | Fuente: Prensa Alianza

Alianza Lima tiene como tarea pendiente en carpeta el concretar el fichaje de un delantero con miras a la vuelta de la Liga 1. Se oficializó la salida del uruguayo Adrián Balboa y tras no conseguir cerrar con el argentino Jonathan Herrera, siguen buscando a su próximo ‘9’.

El caso de Balboa generó controversia, ya que el atacante (que tenía contrato hasta el 30 de junio ) regresó a Lima desde Uruguay, pero una vez acá fue comunicado que no se le renovaría su vínculo. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club, dio las explicasiones sobre la no continuidad de ‘Rocky’.

“Esa fue una decisión técnica y con él tratamos de ser lo más respetuosos posible, incluso seguimos viendo el tema de su retorno sea a Argentina o Uruguay. Más allá de ello, yo podré equivocarme, pero siempre seré muy cuidadoso con el ser humano y, en ese sentido, puedo decir que, a solicitud del propio jugador, se gestionó su vuelta al Perú porque nos dijo que tenía que resolver unos temas personales. Tengo audios y respuestas de lo que les estoy comunicando", expresó el directivo en entrevista con Radio Ovación.

Asimismo, se conoció el interés de los blanquiazules por Jonathan Herrera y las avanzadas negociaciones que se produjeron (el club compró su pasaje al Perú), pero, finalmente optó por unirse a San Lorenzo de Almagro.

“No sé por dónde pasó la información pero, mientras que un jugador no sea oficializado por la dirección deportiva del club Alianza Lima, no se puede dar nada por confirmado. Nosotros apuramos el tema de los pasajes aéreos y nos tomamos esos riesgos, pero si no llegaba la carta del club dueño del pase, no se podía hacer nada. Es cierto que todo estaba muy bien encaminado, sin embargo, si no hay carta de por medio, no se puede concretar el negocio. La institución en ningún momento lo oficializó porque eso sí hubiera sido muy lamentable", manifestó Marulanda.