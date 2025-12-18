Federico Girotti más cerca que nunca de Alianza Lima: ¿cuándo se cerraría su fichaje?

Alianza Lima cuenta en sus filas con Paolo Guerrero y en los últimos días oficializó la incorporación de Luis Ramos, pero aún busca el fichaje de un nuevo centrodelantero para la temporada 2026 y el elegido llegaría procedente desde Argentina: Federico Girotti.

RPP pudo conocer que el atacante argentino de 26 años está más cerca que nunca de Alianza. La información recopilada indica que a más tardar el miércoles de la próxima semana se debe cerrar su fichaje.

Es más, se asegura que hay predisposición de Girotti para que las negociaciones terminen en buen puerto y así se sume al plantel que dirige el argentino Pablo Guede.

El exjugador de River Plate jugó 37 partidos este año con Talleres de Córdoba. Sus números hablan que anotó cuatro veces y dio dos asistencias.

Girroti tiene la intención de jugar por Alianza

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, reveló que Girotti decidió jugar por Alianza. "En estos días decidimos el futuro de Federico está entre un club de México o Alianza. Él mismo nos ha manifestado que desea Alianza, considera que será el mejor delantero del fútbol peruano", culminó.

¿Cuáles son los principales fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?



Jairo Vélez (Volante)

Pablo Guede (Entrenador)

Luis Ramos (Delantero)

D'Alessandro Montenegro (Lateral derecho)

Cristian Carbajal (Lateral izquierdo)

¿Cuáles son las principales bajas de Alianza Lima para la Liga 1 y fase previa de Libertadores 2026?

