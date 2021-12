Christian Ramos se convertiría en jugador de Alianza Lima para el 2022 | Fuente: Selección Peruana

Uno de los futbolistas con más participación en los últimos partidos de la Selección Peruana es Christian Ramos, quien de cara a la próxima temporada cambiará de club tras dejar César Vallejo. El defensa cuenta con una propuesta de Alianza Lima, escuadra a la que podría retornar tras más de una década.

Tras un año con mucha regularidad en el conjunto ‘poeta’ y haber vuelto a la mira de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’, afirmándose como titular en las Eliminatorias Qatar 2022, el defensa recibió la oferta del conjunto blanquiazul, actual campeón de la Liga 1 Betsson.

“He estado de vacaciones, no estuve pendiente de eso, lo ha visto mi representante y recién me voy a reunir con él”, dijo Christian Ramos en ‘TV Perú’.

Si bien Ramos señaló no tener a la fecha la operación cerrada con Alianza Lima, expresó agrado por su posible fichaje con los íntimos, quienes participarán en la próxima Copa Libertadores.

“Ilusiona llegar a un club grande como es Alianza, pero aún no tengo nada y lo más seguro es que dentro de poco esté más claro todo. Está bonito, la Copa Libertadores seduce”, afirmó.

Christian Ramos y su frustrado fichaje por Universitario

A pesar de que se encontraba de vacaciones durante los últimos días, Christian Ramos había entrado en negociaciones con Universitario de Deportes, club con el que ya había alcanzado un acuerdo para su fichaje.

Sin embargo, fue el mismo Jean Ferrari, administrado de la ‘U’, quien expresó que no seguirían tentando la llegada del defensa central.

“Yo creo que sí (se cayó fichaje por la ‘U’), porque ya el mismo Jean lo dijo”, indicó.

Asimismo, Christian Ramos manifestó no conocer si las negociaciones no prosperaron debido a su presencia en el Estadio Nacional en la final entre Alianza y Sporting Cristal.

“Molestia de parte de ellos puede haber, no lo sé. Soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que se me antoje”, sentenció.





