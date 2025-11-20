¿Se va de Alianza Lima? Hernán Barcos confirmó interés de club uruguayo

Alianza Lima se encuentra enfocado en acabar como subcampeón de la Liga1 Te Apuesto y ser Perú 2 en la próxima edición de la Copa Libertadores, aunque un tema importante también genera atención en el cuadro de La Victoria, ya que el futuro de Hernán Barcos es una incertidumbre.

Desde Uruguay, se informó en las últimas horas que Albión FC se encuentra interesado en sus servicios. En esa línea, el 'Pirata' Barcos confirmó que ya hubo un contacto con el fútbol 'charrúa'.

"Me han hablado y obviamente los he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza. Después de jugar ante UTC, el club empezará a decidir y ahí veremos qué pasa”,", declaró a los medios tras los entrenamientos blanquiazules.

Albion consiguió el título de la Segunda División y el próximo año jugará en la Liga AUF, por lo cual buscará reforzará sus líneas.

Asimismo, Barcos dejó en claro que su prioridad es continuar en Alianza, club donde llegó en 2021 y salió bicampeón nacional.

“Desde el club ya saben mi deseo, lo he manifestado varias veces, ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Yo quiero cerrar mi carrera en Alianza”, manifestó.

“Son cosas del fútbol, ninguno tiene garantizado nada. Así como me han querido cuatro años, me pueden decir que no. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así”, finalizó.

¿Cuántos goles tiene Hernán Barcos con Alianza Lima?

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en la temporada 2021 y ha anotado 76 goles a lo largo de su estancia en el club peruano, en donde ha alzado el título en dos ocasiones: 2021 y 2022.