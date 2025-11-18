Espera seguir en Alianza Lima: Alan Cantero habló de su su deseo de renovar contrato como blanquiazul

Alianza Lima será parte de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, todo con la idea de asegurar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Alan Cantero, por ejemplo, apunta a tener minutos en lo que resta de temporada, pero su contrato acaba al final de este año. Por lo mismo es que el delantero argentino fue consultado si es que hay la intención de firmar un nuevo vínculo con Alianza Lima en el corto plazo.
"No sé qué va a pasar. Tengo ganas de quedarme y pelear por cosas importantes. Mi prioridad es Alianza y queremos la Libertadores de manera directa", sostuvo Cantero en declaraciones que rescata El Comercio.