Espera seguir en Alianza Lima: Alan Cantero habló de su su deseo de renovar contrato como blanquiazul

Cantero tiene contrato en Alianza Lima hasta fin de temporada.
Cantero tiene contrato en Alianza Lima hasta fin de temporada. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alan Cantero asume la última parte de la temporada de la Liga1, en Alianza Lima, con la idea de firmar un nuevo contrato.

Alianza Lima será parte de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, todo con la idea de asegurar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Alan Cantero, por ejemplo, apunta a tener minutos en lo que resta de temporada, pero su contrato acaba al final de este año. Por lo mismo es que el delantero argentino fue consultado si es que hay la intención de firmar un nuevo vínculo con Alianza Lima en el corto plazo.

"No sé qué va a pasar. Tengo ganas de quedarme y pelear por cosas importantes. Mi prioridad es Alianza y queremos la Libertadores de manera directa", sostuvo Cantero en declaraciones que rescata El Comercio.

Alan Cantero lleva tres goles en lo que va de la Liga1.
Alan Cantero lleva tres goles en lo que va de la Liga1. | Fuente: Club Alianza Lima

Alan Cantero se ve en Alianza

Sin embargo, y más allá de su deseo de renovar, el atacante indicó que va a buscar otras opciones en el fútbol sudamericano.

"Vamos a ver qué pasa. Lo que yo quiero es quedarme. Si no se da, vamos a ir buscando otras opciones", agregó el delantero del equipo que dirige Néstor 'Pipo' Gorosito.

Por otra parte, desde Alianza Lima se pronunciaron en relación con la continuidad tanto de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, sus dos principales armas de ataque.

"En mi escritorio, ninguna decisión de la parte deportiva, del cual soy respetuoso, pero no me ha llegado ningún papel que me diga que estas son nuestras decisiones de renovación. Nosotros nos estamos preparándonos para terminar en Perú 2 y lograr campeonar el siguiente año", indicó el gerente general Fernando Cabada.

Alianza Lima en el corto plazo

El domingo 23 de noviembre, Alianza Lima recibe a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 y última del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Los íntimos, en la Tabla Acumulada, se ubican en el tercer lugar con 65 puntos, a dos unidades de Cusco FC que está en la segunda casilla.

Tags
Alianza Lima Alan Cantero Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

