¿Alianza Lima quiere a 'Rocky' Balboa? La postura de Racing, según la prensa argentina

Alianza Lima no pudo alcanzar el objetivo de ser campeón en esta temporada, por lo que ya piensa en la Liga1 Te Apuesto 2026. Así, en Argentina se habla de la chance que Adrián Balboa regrese a Matute.

Y es que TyC Sports reporta que Alianza Lima tiene la intención de fichar al delantero Adrián 'Rocky' Balboa, quien actualmente se desempeña en Racing Club. "La idea del conjunto peruano es sumar al uruguayo de 31 años cedido por una temporada desde la Academia, con cargo y opción de compra", es lo que indica.

Sin embargo, el citado medio argentino destaca que desde la 'Academia' han descartado -de momento- el pase de Balboa a Alianza.

Lo que se dice de Adrián Balboa

"Rechazó el ofrecimiento para llevarse a préstamo al delantero, quien arribó al club en enero de este año, por lo que continuará siendo una opción de recambio para el entrenador Gustavo Costas", mencionan en tierras argentinas.

En otro momento, indican que desde el cuadro de Avellaneda no ven a su jugador saliendo a la Liga1 en condición de préstamo.

"El elenco que conduce Néstor Gorosito deberá replantearse las formas de negociación si quiere contar con el atacante que ya pasó por la institución entre mediados de 2019 y mediados de 2020, etapa en la que anotó 5 goles y dio 4 asistencias en 26 partidos", finalizan.

Hay que tener en cuenta que 'Rocky' Balboa ha marcado 13 goles en lo que va de temporada con la camiseta de Racing en la liga argentina.

Alianza Lima en el corto plazo

De otro lado, Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Clausura 2025 al recibir este domingo 23 de noviembre a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los íntimos ya están clasificados a los playoffs, en su búsqueda de clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.