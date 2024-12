"Hablé con Paolo": Hernán Barcos confirmó que número de camiseta usará la próxima temporada en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima hizo pensar que el atacante, de inmediato, se iba a poner la '9'. Sin embargo, esta situación no se podía dar -por reglamento- y el goleador histórico de la Selección Peruana usó la '34'.

Terminada la temporada, lo natural —se podría creer— es que el Depredador tenga el número. Pero, esto no será así. Hernán Barcos confesó que seguirá usando la numero '9'.

En conversación con El comercio, el atacante argentino indicó que conversó con Paolo Guerrero sobre la camiseta y que el delantero peruano le dijo que no era importante el número, por lo que la seguirá usando en el 2025.

"Hablé con Paolo (Guerrero) en estos días. Le dije que ahora sí se la puedo dar, porque antes no podía. Él me dijo que para él no es importante el número, sino la camiseta, así que no tiene problema con eso. Él seguirá usando la de él o buscará otra, pero que yo me quede con la ‘9′", indicó en un primer instante,

"Sí, no tengo problema. Me siento cómodo. Pero si es algo importante para él, no tendría problema en cedérsela y en que estemos todos felices", complementó el argentino.

Capitanía y lo que promete para el 2025

Por otro lado, al ser consultado sobre las declaraciones de Pipo Gorosito sobre quién sería el capitán del equipo, dijo que los tres (Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y él) están tranquilos y que no importa quién lleve la cinta.

"Los tres estamos tranquilos, sabemos quién es quién y el rol que cumplimos cada uno. No importa quién lleve la cinta y que todos tengamos un mismo objetivo que es que a Alianza Lima le vaya bien, después el hecho de la cinta creo que es lo de menos", aseguró.

Por último, prometió dar lo mejor de sí y terminar de buena forma su carrera futbolística. "Lo mismo que los años anteriores y tratar de siempre superarme. Tengo la misma ilusión del niño que empezó a jugar hace 21 años y, así como comencé, voy a intentar terminar mi carrera de la mejor forma", finalizó.