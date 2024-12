No 'picó': Bryan Reyna salió lesionado en la derrota de Belgrano en la última fecha de la Liga Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No terminó de la mejor manera. Bryan Reyna salió lesionado en la derrota de Belgrano por 2-1 ante Rosario Central por la última fecha de la Liga Profesional Argentina.

El atacante peruano, quien había recuperado el titulato en su equipo tras varias fechas en el banco de suplentes, fue reemplazo a los 34 minutos del primer tiempo por molestias en su pierna derecha.

De esta manera, terminó la temporada para el Picante en el fútbol argentino. Desde su llegada a Belgrano, en el 2024, entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Sudamericana, disputó 35 encuentros, anotó cinco goles y brindó seis asistencias.

Bryan Reyna y su temporada en Belgrano

Bryan Reyna llegó a Belgrano a inicio de año, proveniente de Alianza Lima. Desde un inicio, se hizo con el puesto de titular. De hecho, marcó goles de manera continua en la Copa de la Liga Profesional. Pero, después de la Copa América, el peruano perdió lugar en el equipo, al punto que el técnico Juan Cruz Real salió a explicar su suplencia.

"Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en el equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo todas las semanas, y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100%, y no tengo ningún problema en decirlo, porque se lo he dicho a él. Entonces, la gente no sabe", indicó.

El ex Alianza Lima no se quedó callado y agradeció a la hinchada por su apoyo. Y es que, antes de las declaraciones del estratega, los fanáticos de Belgrano pedían que el peruano ingrese al campo de juego.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño, que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tuve muchos sentimientos encontrados cuando escuché gritar mi nombre", publicó en un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Semanas después, el Picante volvió a dar de qué hablar, esta vez al ser sancionado con no jugar un partido por ausentarse de los entrenamientos del equipo. Sin embargo, no todo quedó ahí, pues al confirmarse la salida de Juan Cruz Real, el peruano no dudó en señalarlo.

"Yo arranqué bien aquí, creo que tuve seis meses muy buenos y por razones del fútbol se dio vuelta. Uno nunca sabe con quién se va a topar… aunque acaba el año, he hecho el gol, estoy muy feliz porque la gente grita un gol mío, esta gente se lo merece, me han apoyado muchísimo en los malos y buenos momentos, eso lo agradezco”, indicó.