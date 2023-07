Hernán Barcos tras empate ante Universitario: "No estamos cómodos dentro de la cancha"

Hernán Barcos acabó con un sinsabor luego del empate entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente en el quinta jornada del Torneo Clausura. El 'Pirata' tampoco pudo ingresar en el clásico que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva.

Al final del partido, el atacante argentino de 39 años admitió que Alianza no muestra un buen nivel de juego y que quedó demostrado en el empate ante el cuadro crema dirigido por Jorge Fossati.

"Lo mismo que dijo Carlos Zambrano es el sentir de cada uno de nosotros. Tenemos que mejorar, tenemos que seguir trabajando para encontrar un estilo de juego. No creamos situaciones, no estamos cómodos dentro de la cancha. El equipo por momentos no sabe cómo resolver situaciones, en el segundo tiempo nos sometieron y en ningún momento pudimos salir, solamente de contra y esas son cosas que hay que trabajar", afirmó en Liga1 Max.

Barcos confía en recuperación de Alianza

Alianza Lima es el bicampeón nacional y ganador del Torneo Apertura, pero actualmente está lejos de su mejor versión. Al respecto, el exjugador de Gremio señaló que "hay momentos buenos y momentos malos, hoy no estamos en un buen momento pero tenemos mucho para poder trabajar".

Para finalizar, apuntó que "hay que ser autocríticos, si nos creemos que estamos bien, seguramente no nos va a alcanzar".

La palabra de Guillermo Salas

En un partido vibrante disputado en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron 0-0 en el segundo clásico de la Liga 1 Betsson 2023. El cuadro blanquiazul tuvo un mejor arranque de partido y en el primer tiempo estuvo más cerca del gol. Sin embargo, la visita equilibró las acciones en la complementaria y se colocó cerca del triunfo con un remate al palo de Edison Flores.

Al respecto, el entrenador Guillermo Salas indicó que su mensaje sí llega a su plantel. "No pienso así, porque sino no hubieran jugado como en el primer tiempo. Un partido muy intenso, un partido contra un gran equipo como Universitario que tiene un gran nivel. Tuvimos nuestras chances de gol. Fue un partido de alta intensidad de Copa Libertadores. Los dos venimos con buen ritmo, lo demostramos ahora. Fueron dos partidos distintos, uno en el primer tiempo y uno en segundo. Fue un tiempo para cada uno con ocasiones de gol", señaló en conferencia de prensa.

A continuación indicó que Alianza continúa enfocado en ganar el Clausura. "Lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Hemos tenido partidos difíciles como Cristal, Boys y Universitario, y son los tres clásicos. Entonces seguir en la pelea, el equipo está comprometido. De hecho que hay jugadores que no juegan y que están molestos, pero es normal. Seguimos, el equipo está enfocado y con muchas ganas de seguir sumando y de pelear este campeonato Clausura, que sabiendo desde el inicio que iba ser más complicado que en el Apertura", agregó.

Asimismo, Salas señaló que el DT Jorge Fossati replanteó las acciones en el segundo tiempo y por este motivo apostó por los ingresos de Andrés Andrade y Christian Cueva para recuperar el balón.

