Ausencia confirmada: Hernán Barcos no estará en el partido contra UTC

Alianza Lima pierde una pieza clave para el partido contra UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El delantero argentino Hernán Barcos no estará presente en el encuentro de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva.

RPP Deportes pudo conocer que el atacante, de 39 años, se ausentará del país por motivos personales. Pero sí estará presente para los entrenamientos del lunes.

Esta será la primera vez que Hernán Barcos no saldrá en lista en Alianza Lima en lo que va de la temporada.

El argentino ha disputado 31 partidos en lo que va de la temporada con Alianza Lima y solo se quedó en el banco de suplentes en tres oportunidades: en la victoria ante UTC en Cajamarca (1-0), en la derrota ante Atlético Mineiro (2-0) y en el empate con Universitario de Deportes (0-0).

El puesto de Hernán Barcos sería ocupado por Pablo Sabbag, quien ha disputado 16 encuentros y ha anotado nueve goles.

Hernán Barcos se pronunció luego de la salida de Guillermo Salas

Hernán Barcos fue uno de los señalados tras la salida de Guillermo Salas del comando técnico. Ante ello, indicó que no tiene el "poder de sacar" a un entrenador y pidió respetar su historia como futbolista.

"Están buscando un problema, me parece, donde no lo hay. Me tiran a mí, mañana le tiran a otro. Bustos también salió en su momento y me culparon, ¿por qué me culpan ahora? Quieren buscar a un líder. ¿A mí me van a decir líder negativo después de dos años y medio dándole la vida a Alianza Lima? Respeten un poco, respeten mi historia", señaló el futbolista tras los entrenamientos de Alianza Lima.

"Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un problema y ustedes me van a decir que yo saqué un técnico. Si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá, sería dirigente, no un jugador. Piensen lo que dicen, no se dejen llevar por los tuiteros que no saben lo que dicen, que afecta no solo a uno, sino a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros", complementó.

NUESTROS PÓDCAST

Machu Picchu: Prueba de ADN revela origen de sus habitantes

Machu Picchu no fue solo el hogar de la realeza y la élite social inca. Allí también vivieron y murieron trabajadores y sirvientes que, según el análisis de su ADN, llegaron a la ciudad desde todos los puntos del imperio e incluso de la Amazonia, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (26.07.2023) por la revista Science Advances.