Hernán Barcos tras salida de 'Chicho' Salas: "Si yo tuviera poder para sacar a un DT, sería dirigente"

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, expresó su molestia ante diversos comentarios que lo apuntan como el culpable de la salida de Guillermo Salas como entrenador del cuadro blanquiazul.

El atacante argentino de 39 años indicó que él no tiene el "poder de sacar" a un entrenador. Pidió que respetan su historia como futbolista.

"Están buscando un problema, me parece, donde no lo hay. Me tiran a mí, mañana le tiran a otro. Bustos también salió en su momento y me culparon, ¿por qué me culpan ahora? Quieren buscar a un líder. ¿A mí me van a decir líder negativo después de dos años y medio dándole la vida a Alianza Lima? Respeten un poco, respeten mi historia", señaló Barcos tras los entrenamientos de Alianza.

"Veinte años jugando como profesional, nunca tuve un problema y ustedes me van a decir que yo saqué un técnico. Si yo tuviera poder para sacar un técnico no estaría acá, sería dirigente, no un jugador. Piensen lo que dicen, no se dejen llevar por los tuiteros que no saben lo que dicen, que afecta no solo a uno, sino a la familia, a la gente, a los que realmente creen en nosotros", agregó.

El 'Pirata' Barcos, además, dijo que desde que llegó a Perú siempre trató de ser un ejemplo, especialmente para los niños.

"Desde el día que llegué intenté ser un ejemplo para los niños, para todos, y lo he demostrado siempre, adentro y afuera.. y ahora me quieren ensuciar o cambiar mi imagen porque se fue un entrenador ¿Qué culpa tengo yo? Los jugadores y los técnicos se ponen y se sacan solos. Si se fue el entrenador, el club tendrá sus motivos, así como se fue Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tenemos los jugadores. No hay que ser víctima de nada acá, hay que ser claros y objetivos y poner la cara”, culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Guillermo Salas: ¿Qué jugadores lo llamaron a despedirse tras su salida de Alianza?

Tras confirmarse su salida del cuadro de Alianza Lima, Guillermo Salas habló por primera vez y admitió que no esperaba su salida del cuadro de La Victoria, en donde en menos de un año ganó el Torneo Clausura 2022, el título nacional 2022 y el Torneo Apertura 2023.

Salas agradeció el apoyo que recibió de la hinchada de Alianza Lima, que ya conocía a 'Chicho' en su faceta como futbolista blanquiazul.

"Hubiera querido tener una conferencia de prensa en mi casa, en la institución para agradecer a la hinchada, quiero agradecer a ellos (hinchas), al comando técnico que fue parte de este proceso y a toda la gente que puso su granito de arena para estos logros en menos de un año. Estamos muy tranquilos”, dijo Salas a Gol Perú.

El DT de 48 años indicó que no comparte la decisión de la directiva de Alianza, aunque resalta se encuentra "bendecido" por sus éxitos en el bicampeón nacional.

"Me siento muy bendecido de tener el inicio que tuvimos como comando técnico, con tres títulos en menos de un año. Más aún en una institución difícil como lo es Alianza, es una decisión que toman ellos, uno la respeta pero no la comparte", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Cuánto dinero se necesita para mejorar el acceso y la calidad de agua en el Perú?

En la zona rural, solo el 5.5% de los hogares consume agua clorada libre de bacterias y parásitos. Mientras tanto, en la zona urbana, una de cada diez viviendas no está conectada a una red de agua pública, es decir, ni siquiera cuentan con caños. ¿Qué efectos tiene esta carencia en la salud, la educación y la economía?