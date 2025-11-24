No se guardó nada: Carlos Zambrano explotó por su nueva expulsión con Alianza Lima en la Liga1

El pasado domingo, Alianza Lima goleó 3-0 a UTC en Matute en lo que fue la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Carlos Zambrano fue protagonista en el partido, pero no para bien.

Sucede que a poco del final del primer tiempo, Carlos Zambrano fue expulsado nuevamente con la camiseta de Alianza Lima. Chocó con el árbitro Julio Quiroz y este lo sacó de la cancha del Alejandro Villanueva, dejando al equipo íntimo con un hombre menos en el campo.

Es por ello que Zambrano, por medio de sus redes sociales, se pronunció en relación a la tarjeta roja que le mostraron. El 'León' considera que la sanción fue injusta por lo que se vio en las imágenes.

Este fue el pronunciamiento de parte de Carlos Zambrano.Fuente: Carlos Zambrano Instagram

La explicación de Carlos Zambrano

"Respeto al fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerita una tarjeta. Pero lo que pasó supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", sostuvo en un primer momento vía Instagram.

Asimismo, menciona que el castigo no es conforme a lo que pasó con el referí en el campo del distrito de La Victoria.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio", remarcó Carlos Zambrano.

Además, el zaguero central de Alianza Lima agregó que "Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise toda con transparencia, por el bien del juego y de la competencia".

Zambrano será baja en Alianza Lima

Con su expulsión, Carlos Zambrano se perderá la ida de los playoffs (semifinales) de la Liga1 Te Apuesto para definir un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hay que tener en cuenta que los blanquiazules jugarán contra Sporting Cristal y que si pasan de etapa se verán las caras frente a Cusco FC.