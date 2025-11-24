Magistral rol de Messi: gol, triple asistencia y pase del Inter Miami a la final de Conferencia Este de la MLS

El Inter Miami, con Lionel Messi, va con todo en la recta final de la presente temporada. Resulta que el cuadro rosa se metió a la gran final de la Conferencia Este de la MLS 2025 el pasado domingo.

Con un contundente 4-0 sobre FC Cincinnati en condición de visitante es que el Inter Miami continúa con su camino para ganar la MLS por primera vez en su historia. En este duelo, Lionel Messi fue una de las figuras de su elenco en este partido ya que facturó un gol y tres asistencias.

Si bien en los primeros minutos los locales manejaban el partido, fueron las 'Garzas' las que se colocaron por delante en el marcador gracias a Messi.

Lionel Messi destaca en el Inter Miami

En el minuto 19, Mateo Silvetti envió un centro por la izquieda y 'Leo' colocó el primer tanto de su conjunto con un potente cabezazo.

Posteriormente, ya en la segunda parte, los dirigidos por Javier Mascherano continuaron en progreso y aprovecharon los espacios que dejaron sus rivales. Es así que Silvetti firmó el segundo gol del club del estado de Florida tras un pase de Messi en el 57'.

Incluso, cinco minutos más tarde, Inter Miami logró el tercer tanto del partido por medio de Tadeo Allende. Lionel Messi le dio un pase filtrado y con un derechazo no falló ante la salida del portero Roman Celentano.

Por último, pero no menos importante, el mismo Allende certificó el cuarto gol del Inter Miami. Otra asistencia de Messi y derechazo sutil en condición de visitante.

Messi y un nuevo objetivo

Con este resultado, el Inter Miami y Lionel Messi ya están en la gran final de la Conferencia Este y jugarán ante el New York City, conjunto que en las 'semis' de su zona dejó en el camino 1-0 a Philadelphia Union.

Hay que tener en cuenta que este partido aún no tiene fecha definida, pero el Inter Miami será local en el Chase Stadium.