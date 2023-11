Alianza Lima explicó por qué se apagaron las luces en Matute tras el partido ante Universitario

Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 2023. El cuadro crema venció 2-0 a Alianza Lima con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, pero cuando se disponía a celebrar un apagón en Matute le puso un alto.

Las luces del coloso de La Victoria se apagaron en medio de la celebración de los jugadores y comando técnico de Universitario. Al respecto, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, habló sobre lo sucedido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló Ordóñez.

“Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”, agregó.

Ordóñez indicó que la iniciativa se dio por una decisión de las autoridades, aunque no quiso extenderse sobre el caso y recalcó que en las próximas horas se conocerán más detalles.

“Son las autoridades quienes determinan los pasos que tengamos que seguir las instituciones”, culminó.

Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, habló al respecto. | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs. Universitario: así arrancaron en la segunda final

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Gino Peruzzi, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Pablo Sabbag y Hernán Barcos.

Universitario de Deportes: José Carvallo; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo; Nelson Cabanillas, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe; Edison Flores y Alex Valera.

