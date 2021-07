Jean Deza se disculpó por sus hechos extradeportivos en Alianza Lima | Fuente: Andina

Jean Deza, muchas veces polémico, reconoció haberse equivocado. El futbolista que en las últimas dos temporadas estuvo marcado por situaciones extradeportivas, entre ellas durante su paso por Alianza Lima, mostró el deseo de enrumbar su carrera.

“Todos nos equivocamos. Mucha gente puede decir ‘Deza se ha equivocado mucho’. El único que puede juzgarnos es Dios. No me puedo rendir, porque todavía tengo para seguir jugando al fútbol. Sé las condiciones que tengo, creo en mí”, dijo el delantero de 28 años en ‘TV Perú’.

Actualmente, Jean Deza pertenece al Carlos Stein de la Liga 2, donde también fue sancionado en abril por romper los protocolos de bioseguridad. En el conjunto norteño aguarda por tener el trampolín para volver al exterior.

“Tocó estar en la Segunda División, pero no bajar los brazos. El que tiene talento y demostrando en cada partido, se le van a abrir las puertas en Primera o el extranjero”, señaló.

Jean Deza se disculpa con Alianza Lima

En 2020 fue fichado por Alianza Lima y el entrenador Pablo Bengoechea lo utilizó al inicio del curso como titular. Señalado por el tema disciplinario, no fue inscrito en la Copa Libertadores y después se resolvió su contrato. Aquel año los blanquiazules se fueron al descenso y Jean Deza dijo sentirse responsable por ello.

“Un mea culpa en lo personal. Me sentí triste cuando pasó toda esa situación (descenso). Me sentí responsable, fui una de las contrataciones estrella del club y creo que no le pagué bien. Unas disculpas porque creo que no fue justo, ellos confiaron en mí”, resaltó.

Por otra parte, Jean Deza reveló que durante aquella etapa en Alianza Lima existió un contacto con Ricardo Gareca para ser convocado a la Selección Peruana.

“Hablar del ‘profe’ Gareca es 10 puntos. Te da la confianza desde el primer día. Hubo una comunicación en 2020 cuando estaba en Alianza Lima para una convocatoria, pero no se pudo dar porque también llegó la pandemia”, dijo.





NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.