Jefferson Farfán arremetió contra 'Chicho' Salas: "No se comportó de la manera correcta"

Jefferson Farfán recordó su paso en Alianza Lima, especialmente por haber logrado el bicampeonato nacional a fines del 2022. Sin embargo, dio a conocer que tras los festejos se sorprendió por el accionar del entonces entrenador Guillermo Salas, quien era su amigo.

Farfán afirmó que Salas no se comportó de la manera correcta. "Yo también he estado dos años en Alianza. Me pasó algo como a (Christian) Cueva con alguien que confié mucho, que era la cabeza. Lo digo con nombre propio, 'Chicho' Salas. Yo sí tengo que dar el nombre. Él no se comportó conmigo de la manera correcta".

El exjugador de la Selección Peruana dijo también que esperaba que Salas impida la salida de jugadores como Christian Ramos, Arley Rodríguez y Wilmer Aguirre.

"Aparte de ser entrenador, nosotros teníamos una amistad. Hemos jugado muchos años juntos. Se comportó [...] con compañeros cercanos, como Ramos, Arley, Ballón y el 'Zorro' Aguirre, eso fue lo que más me dolió, porque él era muy cercano al 'Zorro'", agregó Farfán, que subrayó que Salas le prometió que Aguirre seguiría en el plantel.

Salida "cruel" de Wilmer Aguirre

"Y en el último semestre me enteré que lo sacaron al 'Zorro' de una manera muy cruel, siendo el 'Zorro' el jugador con más títulos en Alianza. Y él (Salas) era la cabeza del grupo. Aparte él me dio una palabra que el 'Zorro' se iba a quedar cuando yo salía. Él me dijo que no me preocupe porque va a quedar un líder de la casa, que es el 'Zorro' por eso me fui tranquilo", afirmó Farfán, que se retiró del fútbol por una lesión a la rodilla.

La 'Foquita' indicó que Aguirre no fue tratado como se merecía, ya que a su criterio es una "leyenda" en Alianza. "Y me dolió que no cumpliera esa palabra y lo boten al 'Zorro' como no se lo merecía, porque es un jugador de la casa, siempre ha merecido un respeto, ha dado mucho a Alianza y es una leyenda".

En otro momento, Farfán también dijo que se sorprendió por la salida del colombiano Arley Rodríguez. "Arley siempre daba la vida, todos pensábamos que se iba a quedar, pero qué pasó. Sacaron a todos como quisieron con una falta de respeto total. Ellos me dijeron que los habían llamado para decirles que se vayan. Justo antes de campeonar, 'Chicho' les había dado la palabra de que se iban a quedar. Eso me molestó de 'Chicho' que no fuera directo. Aparte quién cambia un equipo que salió campeón", finalizó.