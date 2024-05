Paolo Guerrero no le cierra las puertas a Alianza Lima: "Para mí sería una ilusión regresar"

¿Le abrió las puertas a Alianza Lima? Paolo Guerrero, delantero de la Universidad César Vallejo, volvió a hablar sobre el cuadro de La Victoria y aseguró que le haría mucha ilusión volver al club de sus amores.

En una entrevista para el canal Ana Paula Consorte, el 'Depredador' indicó que estaría dispuesto a escuchar la oferta de Alianza Lima, en caso llegue.

"Yo nunca le he cerrado las puertas a Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza y lo voy a decir a mucha honra, eso nunca va a cambiar. Para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años", indicó en un primer momento.

"Llegué a Alianza Lima con siete años, me fui con 17, y obviamente quién no quiere, como hincha de Alianza, regresar a Alianza. Pero, claro, no cabe en mí. Si Alianza en algún momento me quiere, yo voy a estar siempre dispuesto en regresar. Estoy bien, me siento muy bien, pero Alianza nunca estuvo descartado para mí", complementó.

Paolo Guerrero y su instancia en César Vallejo

Por otro lado, el exjugador de Flamengo y Corinthians dijo que se siente cómodo en César Vallejo, pero que para nadie es un secreto que es hincha de Alianza Lima.

"Aquí, en Trujillo, me encuentro, como lo acabo de decir, superagradecido por el cariño que me muestran día a día, cómo me tratan. Estoy en un gran club, como lo es la UCV que, desde el día de mi llegada, me han tratado superbién, increíble", enfatizó.

"Aquí, en Trujillo, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza, nunca lo he escondido. Quién sabe, algún día llegaré a Alianza. Para mí no es mi polémica", finalizó.

