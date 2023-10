Josepmir Ballón defiende a Christian Cueva tras ataques de hinchas: "Cuando lo golpean, me golpean a mí"

Christian Cueva se encuentra en la mira de los hinchas de Alianza Lima, por sus malas actuaciones en la Liga 1 Betsson. El volante de 31 años no ha podido destacar en la cancha, a pesar de la gran expectativa.

El lunes pasado, aparecieron carteles con el rostro de Cueva a las afueras del Estadio de Matute en un claro rechazo de los hinchas blanquiazul contra el exjugador de Sao Paulo y Toluca. En ese contexto, el capitán de Alianza, Josepmir Ballón, salió al frente para defender a su compañero.

En su opinión, es injusto que Cueva sea la principal víctima de las críticas luego que Alianza se alejó de ganar el Torneo Clausura.

"No me parece justo, creo que no se puede señalar a un solo jugador cuando las cosas no salen bien para el resultado del equipo. Todos somos partícipes de lo bien y de lo malo que le vaya al equipo porque cuando ganamos, va bien y cuando no se gana no. No estoy de acuerdo que se le cante a un solo jugador porque somo un equipo. Cuando golpean a mi compañero, me golpean a mí", sostuvo en rueda de prensa en Matute.

"Cuando gana Alianza, ganamos todos. Es un poco complicado, pero se respeta el sentir del hincha, pero también hay maneras de hacerse sentir y no de una manera sabiendo que estamos en una recta muy importante. A veces esas cosas no pueden sumar", enfatizó.

Una nueva "final" en el Alianza vs Deportivo Garcilaso

"Espero que se den los resultados, pero igual estamos preparados para lo que puede venir", señaló Ballón, que prefiere no hablar sobre la posibilidad de que Alianza juegue primero de local en una probable final de la Liga 1, a pesar que es líder de la Tabla Acumulada.

"Eso se hablará en su momento, estamos pensando en Garcilaso porque es el rival que nos toca, y después de eso hablaremos que sería mejor para nosotros y para el entrenador", añadió.

Sobre la presión de los hinchas de Alianza por los malos resultados en la Liga 1, precisó: "Las cosas de casa se lavan en la interna. Creo que la hinchada sabe cómo podemos representar al club, cuando ellos vean que no estamos haciendo bien las cosas, nos lo van a decir. Es lo más normal cuando estás en el club más importantes del país, en el más exigente. No hubo ninguna falta de respeto y se cerró ahí", apuntó.

"Nosotros somos conscientes que estamos en el equipo más grande y ganar de local, porque cuando no se gana, se pierde puntos. y cuando jugamos de visita, nuestros hinchas nos hacen sentir local", culminó.

Tabla de Posiciones del Clausura y Acumulado en la Liga 1 Betsson

