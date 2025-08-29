Últimas Noticias
Alianza Lima lamentó la muerte de la mamá de Pablo Bengoechea: "Acompañamos al profesor en este difícil momento"

Pablo Bengoechea, exentrenador de Alianza Lima.
Pablo Bengoechea, exentrenador de Alianza Lima.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El entrenador uruguayo Pablo Bengoechea sacó campeón a Alianza Lima en la temporada 2017.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima mostró su apoyo para el entrenador uruguayo Pablo Bengoechea por el fallecimiento de su madre.

"El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias al profesor Pablo Bengoechea por el sensible fallecimiento de su madre. Acompañamos al profesor Pablo y a su familia en este difícil momento", dice la publicación de Alianza.

Pablo Bengoechea también recibió el apoyo de personajes del fútbol uruguayo y de clubes como es el caso de Peñarol, al que considera el equipo de sus amores.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Mabel Dutra, madre de Pablo Javier Bengoechea. A Pablo, a su familia, a sus allegados, el apretado abrazo de la Institución en este momento", precisó el famoso equipo uruguayo.

Pablo Bengoechea en Alianza

Bajo la batuta de Bengoechea, Alianza Lima consiguió el título nacional en 2017 y el subcampeonato en 2018 y 2019.

