Jorge Zúñiga respaldó a Hernán Barcos: "No solo tiene el cariño de Alianza, sino de todo el Perú"

El presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, se pronunció sobre el cruce de palabras de Hernán Barcos y Alex Valera.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima reiteró su apoyo con Hernán Barcos, que recibió críticas por sus declaraciones en contra de Alex Valera, quien lo habría insultado durante el clásico del fútbol peruano disputado en el estadio Monumental de Ate.

Hay que indicar, que Jean Ferrari salió en defensa de Alex Valera ya en su cargo como director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En cambio, el presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, respaldó al 'Pirata' Barcos, que salió bicampeón con el cuadro blanquiazul desde su llegada al club.

"En Alianza Lima somos una sola familia. No solo concuerdo con lo expresado por Fernando Cabada, sino que lo reafirmo: Hernán Barcos tiene todo el respaldo y el cariño no solo de Alianza Lima, sino de todo el Perú", señaló.

Para dar ‘lecciones’ sobre códigos, primero hay que tenerlos", agregó en su cuenta X (antes Twitter).

Fernando Cabada, administrador de Alianza, señaló anteriormente que Barcos es un futbolista que lo destacan como "caballero" en los clubes que jugó en su carrera, por lo cual está en contra con Jean Ferrari.

"Con todo respeto a su trayectoria profesional, creo que se equivoca y de muy mala manera. Barcos es un jugador reconocido como caballero dentro y fuera de la cancha en cualquier club en el que haya estado. No conozco una sola persona expresándose mal de Barcos", expresó.

Además, Barcos también fue respaldado por el goleador histórico de Alianza, Waldir Sáenz. "Muchos dicen que Hernán no tuvo códigos… ¿o sea tiene que permitir que le falten el respeto y manchen su nombre? Están equivocados. Barcos hizo bien en salir a hablar y yo lo respaldo y defiendo al 200 por ciento".

En Alianza Lima somos una sola familia. No solo concuerdo con lo expresado por Fernando Cabada sino que lo reafirmo: @Hernanbarcos tiene todo el respaldo y el cariño no solo del @ClubALoficial sino de todo el Perú 🇵🇪.

Para dar "lecciones" sobre Códigos, primero hay que tenerlos. https://t.co/KxI418MHkS — Jorge Zúñiga (@JorgeZunigaADP) August 27, 2025

Hernán Barcos arremetió contra Alex Valera

En conversación con RPP, el argentino reveló que el atacante de Universitario le faltó el respeto previo a recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto", indicó en un inicio.

"Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", complementó.