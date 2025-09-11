"La morada del pueblo": Alianza Lima presentó nueva camiseta en homenaje al Señor de los Milagros [FOTOS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima y Nike presentaron oficialmente la nueva camiseta morada que se vestirá durante el mes de octubre de 2025, rindiendo homenaje a una de las tradiciones más profundas y emblemáticas del club y su hinchada: la devoción al Señor de los Milagros. Este lanzamiento reafirma el lazo entre el deporte, la tradición y la identidad cultural del pueblo aliancista.

Diseñada especialmente para conmemorar este momento del año, la "Morada 2025" es una reinterpretación contemporánea de un símbolo histórico del club. Con un cuello redondo y una base en morado intenso, la prenda destaca por sus franjas verticales en distintos tonos de morado.

El escudo de Alianza Lima y el logo de Nike se presentan en dorado, acentuando la elegancia y el respeto por una tradición que trasciende generaciones. Así como el estampado en la parte interna detrás del cuello, se encuentra un distintivo especial que dice: “El Equipo del Pueblo”, un homenaje a la unión entre la hinchada y su equipo.

Más que una indumentaria deportiva, “La Morada Del Pueblo” es una pieza cargada de significado. La nueva indumentaria tendrá un costo desde S/ 269 y estará disponible en tiendas de la marca deportiva a partir de hoy, 11 de setiembre.

El debut de Alianza Lima con la camiseta morada

Este año, Alianza Lima jugará por primera vez con la camiseta morada en el duelo ante Atlético Grau, que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva.