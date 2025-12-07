Tras derrota ante Sporting Cristal, jugadores de Alianza Lima y Néstor Gorosito no dieron declaraciones

No pudo ser para Alianza Lima. El último sábado, los íntimos cayeron por penales ante Sporting Cristal por la vuelta (semifinales) de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Con la caída, Alianza Lima no jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa. Lo hará como Perú 4, por lo que irá a la tercera fase previa del torneo continental, organizado por Conmebol, a nivel de clubes.

Luego del partido en el Estadio Alejandro Villanueva, estaba prevista que el entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, y un jugador brinde una conferencia de prensa. Sin embargo, esto no sucedió.

Hubo silencio en Alianza Lima

Tampoco hubo alguna declaración de algún futbolista íntimo en zona mixta o en su salida de Matute luego de la caída frente a los rimenses.

Por el lado de Sporting Cristal sí tomaron uso de la palabra. Hablaron el entrenador Paulo Autuori y el volante zurdo Martín Távara, autor de un triplete en el recinto plazo.

De otro lado, RPP pudo conocer que Néstor Gorosito no va más como director técnico de Alianza Lima. No lograr los objetivos de fin de año inclinaron a la medida de parte de la gerencia deportiva que encabeza Franco Navarro.

Fue a poco del fin de mes de octubre que en el club íntimo anunciaron la renovación de 'Pipo' por una temporada más. "Anuncio oficialmente la renovación de 'Pipo' Gorosito para que continúe con nosotros en el 2026. Esto obedece a un análisis integral del área deportiva. Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por lo que empezó en diciembre (de 2025)", había dicho Navarro en su momento.

Asimismo, en ese entonces, agregó que "nos permitió consolidar un plantel, revalorizarlo y también a la institución. Creo que fue un año en donde nos permitió ver a chicos jóvenes y la competencia interna de dos jugadores con jerarquía envidiable como Paolo Guerrero y Hernán Barcos".