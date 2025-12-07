Alianza Lima vs. Osasco: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el Mundial de Clubes de vóley 2025?

Alianza Lima afina detalles para su debut en el Mundial de Clubes de vóley 2025, representando a Perú en este certamen que se disputará en Sao Paulo (Brasil), organizada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).
El cuadro blanquiazul dirigido por Facundo Morando integra el Grupo A. Su primer partido será contra Osasco Sao Cristovao. Luego medirá fuerzas ante VC Zhetysu de Kazajistán, actual campeón de Asia; y Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón de Europa.
Alianza Lima vs Osasco: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Mundial de Clubes Vóley 2025?
Alianza Lima se impuso 3-0 a Atlético Atenea en la sexta fecha del Mundial de Clubes 2025.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Osasco EN VIVO por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
El partido Alianza Lima vs. Osasco se disputará el martes 9 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, ubicado en Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 500 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Osasco EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 5:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 7:30 p.m.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Osasco EN VIVO por TV?
El partido Alianza Lima vs. Osasco se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe
Alianza Lima vs Osasco: últimos resultados
- Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan – Liga Peruana
- Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta – Liga Peruana
- Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea – Liga Peruana