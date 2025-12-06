Paolo Guerrero 'explotó' contra Rafael Lutiger en Alianza vs Cristal

Paolo Guerrero anotó uno de los goles de Alianza Lima ante Sporting Cristal por los playoffs.

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 3-3 en los 90 minutos de juego y la definición

obtuvo un inolvidable triunfo por 2-0 ante Gremio de Brasil por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado, los blanquiazules tienen una importante ventaja de cara a la vuelta que se jugará la próxima semana en Porto Alegre. Paolo Guerrero se pronunció firmemente tras la victoria de los íntimos y habló específicamente de un jugador del cuadro brasileño.

Paolo Guerrero en el Alianza vs Cristal. | Fuente: L1 Max

Doblete de Martín Távara y el descuento 3-2 de Sporting Cristal | Fuente: L1 Max

Alianza vs Cristal: así arrancaron en partido

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huaman, Carlos Zambrano, renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.