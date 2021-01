Pablo Bengoeachea ganó la Liga 1 con el buzo de Alianza Lima. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Pablo Bengoechea dejó de ser director técnico de Alianza Lima luego de perder el Clásico 2-0 ante Universitario de Deportes en el pasado mes de marzo. Incluso, el entrenador fue expulsado de ese cotejo porque se metió a la cancha del Monumental. Luego llegaron Mario Salas y Daniel Ahmed, y con este último se dio el descenso.

En Alianza Lima aún pelean por mantenerse en primera división (recurrirán al TAS a la medida del Tribunal de Licencias), pero Pablo Bengoechea sabe que las cosas se hicieron mal en la tienda íntima. Si bien ahora es parte del proyecto de Peñarol, lamentó que su exclub haya perdido la categoría.

"Si se sienten felices echándome la culpa, pues que sean felices. Todos tenemos la culpa. Le tengo un gran agradecimiento enorme a todos en Alianza: dirigentes, futbolistas y también a la hinchada. Ahora me debo a Peñarol (director deportivo), pero espero que algún día se dé mi regreso", le dijo Bengoeachea este viernes a Gol Perú.

¿Se dará el regreso de Bengoeachea a Alianza?

Pablo Bengoechea tuvo dos etapas como DT de Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Asimismo, el excampeón con la tienda íntima en la Liga 1 habló de algunos factores que produjeron su marcha de La Victoria. "Mi voz ya no era escuchada. Así, era difícil mantener concentrados a los jugadores. Lo que espero que regrese al lugar que merece", indicó el charrúa.

Incluso, reveló que tuvo contacto con gente vinculada a Alianza Lima para que se dé su vuelta a Matute. "Hubo llamadas, pero ya me había comprometido con Peñarol. Me quedé con cuentas pendientes en el club y ojalá que me permita volver a juntarnos", añadió Pablo Bengoeachea.

Hay que tener en cuenta que el DT uruguayo tuvo dos etapas en el conjunto íntimo (2017-18 y 2019-20). Como estratega, solamente tiene pasado en las direcciones técnicas de la Selección Peruana y Uruguay.