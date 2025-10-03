Alianza Lima vs. Alianza Universidad en vivo: ¿a qué hora juegan en Huánuco y cómo ver la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima viajará a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El equipo blanquiazul llega a este partido, tras ganar a Atlético Grau en Matute, mientras su rival perdió 1-5 ante Sport Huancayo de visitante.

Los tres puntos son una obligación para los dirigidos por Néstor Gorosito de cara a no alejarse más del liderato del Clausura.

Alianza Universidad vs. Alianza Lima: altas y bajas para la fecha 13 del Torneo Clausura 2025



Alianza Lima contará con el regreso de Carlos Zambrano, que cumplió su fecha de suspensión. Por su parte, Alianza Universidad tendrá la baja de Edson Aubert.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Universidad y Alianza Lima está programado para el domingo, 5 de octubre, en el estadio Heraclio Tapia León. El recinto tiene una capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Universidad vs Alianza Lima comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Universidad vs. Alianza Lima en vivo por TV?

El canal que pasará el partido entre Alianza Universidad vs. Alianza Lima será L1 Max. Vía streaming, será por L1 Play. También podrás escuchar el duelo EN DIRECTO por medio de los 89.7 FM y 730 AM. En tanto, que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Universidad vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Pedro Ynamine; Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez; Gerson Iraola, Carlos Ascues, Edson Aubert. Marcos Lliuya, Jeremy Canela; Yorleys Mena.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Alianza Universidad vs Alianza Lima: últimos resultados

Alianza Lima 2-1 Alianza Universidad

Cienciano 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos

Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad