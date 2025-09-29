¿Alianza Lima tira la toalla en el Clausura? Paolo Guerrero y su postura para lo que resta del torneo

Alianza Lima volvió a caer en la Liga1 y Paolo Guerrero habló del papel de su equipo contra Cienciano.
El último domingo, Alianza Lima no tuvo una buena noche. Y es que los íntimos cayeron 2-1 ante Cienciano en el Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
Así, Alianza Lima tiene su segunda derrota consecutiva luego de lo que la derrota contra la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y Paolo Guerrero tuvo uso de la palabra tras un nuevo tropiezo de su conjunto. Indicó que pudieron dar más en el Estadio Garcilaso de la Vega.
"Ya se ha hecho costumbre hablar del árbitro. No voy a entrar en esa cuestión y creo que estuvimos muy dormidos en los primeros minutos. Nos hicieron dos goles muy rápidos y eso fue. Teníamos condiciones para hacer un gran partido aquí. Pudimos dar un poco más", le dijo Guerrero a L1 Max.
Sobre polémica por segundo gol de Cienciano
Asimismo, el popular 'Depredador' comentó lo que fue el segundo tanto del popular 'Papá' en condición de local.
"Todos mis compañeros dijeron que el cuarto iba a pitar y también dijo 'para la pelota'. Nos estábamos acomodando. No hicimos un gran partido", sostuvo el internacional con la Selección Peruana.
Por último, el delantero de Alianza Lima mencionó que no van a bajar los brazos pese a que el líder del torneo, Universitario de Deportes, les ha sacado una ventaja de nueve puntos en la tabla de posiciones.
"Tenemos que continuar trabajando y aún quedan siete fechas. No hay que bajar los brazos, pero duele perder así. Hay que continuar", agregó.
Así se jugó la fecha 11 del Torneo Clausura 2025
Jueves 25 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Las Américas
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Viernes 26 de septiembre
Alianza Universidad 2-3 Sport Boys
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Heraclio Tapia
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 27 de septiembre
Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Universitario 3-2 Cusco FC
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Monumental
Domingo 28 de septiembre
Cienciano 2-1 Alianza Lima
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansan: Los Chankas y Sporting Cristal