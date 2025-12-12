"Familia": Paolo Guerrero y jugadores de Alianza Lima se reunieron tras el final de la temporada

Alianza Lima vive una serie de cambios en su plantel desde hace unos días. Primero se confirmó la salida del entrenador argentino Néstor Gorosito tras la derrota ante Sporting Cristal por los playoffs. También integran esa lista Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Hernán Barcos, que para muchos es considerado un ídolo blanquiazul.

En los últimos días, en redes sociales aparecieron fotos de jugadores de Alianza como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, acompañados de otros de sus compañeros en una jornada navideña.

"Familia", fue el mensaje que apareció en la foto publicada por Miguel Trauco.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

Temporada Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas 2021 29 11 8 3 0 2022 41 18 7 9 0 2023 39 17 6 8 0 2024 29 16 3 1 1 2025 45 14 5 5 2 TOTAL 185 77 29 26 3

Galardones personales de Hernán Barcos en el fútbol peruano