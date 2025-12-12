Últimas Noticias
"Familia": Paolo Guerrero y jugadores de Alianza Lima se reunieron tras el final de la temporada

Hernán Barcos jugó cinco años en Alianza Lima.
Hernán Barcos jugó cinco años en Alianza Lima. | Fuente: IG: Sergio Peña
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima vive una serie de cambios luego de perder la chance de quedar como Perú 2 tras la derrota ante Sporting Cristal.

Alianza Lima vive una serie de cambios en su plantel desde hace unos días. Primero se confirmó la salida del entrenador argentino Néstor Gorosito tras la derrota ante Sporting Cristal por los playoffs. También integran esa lista Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Hernán Barcos, que para muchos es considerado un ídolo blanquiazul.

En los últimos días, en redes sociales aparecieron fotos de jugadores de Alianza como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, acompañados de otros de sus compañeros en una jornada navideña.

"Familia", fue el mensaje que apareció en la foto publicada por Miguel Trauco.

Estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

TemporadaPartidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas rojas
20212911830
20224118790
20233917680
20242916311
20254514552
TOTAL1857729263

Galardones personales de Hernán Barcos en el fútbol peruano

TemporadaDistinciones y reconocimientos
2021
Once de la Liga1 (SAFAP)
Once de la Liga1
Mejor jugador extranjero (ADFP)
Mejor jugador del año (ADFP)
Mejor jugador del año (Liga1)
2022
Máximo goleador del Clausura
Mejor jugador del año (Liga1)
