Alianza Lima destaca la "felicidad" de Jairo Vélez tras su llegada desde Universitario

Alianza Lima anunció el jueves que Jairo Vélez es su flamante jugador, pensando en la próxima campaña para la Liga1 y la Copa Libertadores. El ecuatoriano nacionalizado peruano se muda de Ate a La Victoria tras su paso por Universitario de Deportes en 2025.

A través de sus redes sociales, Alianza realizó también una publicación en medio de la firma de Vélez, cuyo vínculo sería de tres temporadas. "La felicidad de Jairo Vélez, también es la nuestra", dice el mensaje.

Vélez, de 30 años, jugó a préstamo en Universitario en 2025 temporada en la que se consagró campeón en Liga1. Sin embargo, después del conquistar el tricampeonato, el futbolista no aceptó las condiciones económicas de la dirigencia de la 'U', por lo cual vio por conveniente aceptar la oferta de Alianza.

Si bien puede jugar como mediocampista, Jairo Vélez también puede desempeñarse en la línea de ataque del cuadro íntimo, que cuenta ahora en esa posición con Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero, entre otros.

Altas y bajas de Alianza Lima:

Baja:

Néstor Gorosito

Ricardo Lagos

Hernán Barcos

Guillermo Enrique

Pablo Ceppelini

Alta:

Jairo Vélez