"Es un referente y líder": Alan Cantero lamentó la salida de Hernán Barcos de Alianza y así fue su emotiva despedida

Alan Cantero rompió su silencio en medio de la incertidumbre, ya que no es segura su continuidad en Alianza Lima. Al margen de su futuro, el futbolista argentino no ocultó su tristeza por la salida de Hernán Barcos después de cinco temporadas en el cuadro blanquiazul.

El mediocampista de 27 años calificó de "referente" y de "líder" a Barcos, a quien agradece debido que tuvo un buen recibimiento a principios de la temporada.

"Hernán es un referente, influye mucho, es un líder para nosotros, es una lástima que haya pasado todo esto y siempre me queda desde el primer momento cuando empecé en hablar con Alianza, él fue el primero en comunicarse conmigo y me dijo que podía contar con él. Siempre estuvo en el día a día, ayudando a todos en el día a día y una lástima porque sabe el cariño, el respeto que le tengo, la admiración que ha hecho y lo que viene haciendo", señaló.

Además, en comunicación con el periodista José Varela, resaltó que se extrañará la presencia de Barcos en la interna de Alianza, que tendrá como entrenador a Pablo Guede.

"Es un jugador que se va a extrañar muchísimo, también le deseo todo lo mejor en su nueva etapa, les deseo muchos éxitos y bendiciones porque voy a estar siempre agradecido con él por cómo me recibió a mí", concluyó.