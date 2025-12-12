Últimas Noticias
"Es un referente y líder": Alan Cantero lamentó la salida de Hernán Barcos de Alianza y así fue su emotiva despedida

Alan Cantero juega desde este año en Alianza Lima.
Alan Cantero juega desde este año en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Hernán Barcos se despidió de los hinchas de Alianza Lima en un video publicado en sus redes sociales. Tras ello, Alan Cantero se pronunció al respecto.

Alan Cantero rompió su silencio en medio de la incertidumbre, ya que no es segura su continuidad en Alianza Lima. Al margen de su futuro, el futbolista argentino no ocultó su tristeza por la salida de Hernán Barcos después de cinco temporadas en el cuadro blanquiazul.

El mediocampista de 27 años calificó de "referente" y de "líder" a Barcos, a quien agradece debido que tuvo un buen recibimiento a principios de la temporada.

"Hernán es un referente, influye mucho, es un líder para nosotros, es una lástima que haya pasado todo esto y siempre me queda desde el primer momento cuando empecé en hablar con Alianza, él fue el primero en comunicarse conmigo y me dijo que podía contar con él. Siempre estuvo en el día a día, ayudando a todos en el día a día y una lástima porque sabe el cariño, el respeto que le tengo, la admiración que ha hecho y lo que viene haciendo", señaló.

Además, en comunicación con el periodista José Varela, resaltó que se extrañará la presencia de Barcos en la interna de Alianza, que tendrá como entrenador a Pablo Guede.

"Es un jugador que se va a extrañar muchísimo, también le deseo todo lo mejor en su nueva etapa, les deseo muchos éxitos y bendiciones porque voy a estar siempre agradecido con él por cómo me recibió a mí", concluyó.

Hernán Barcos y su esposa Giuli Cunha en Matute, estadio de Alianza Lima.
Hernán Barcos y su esposa Giuli Cunha en Matute, estadio de Alianza Lima. | Fuente: Instagram

Las estadísticas de Hernán Barcos en Alianza Lima

TemporadaPartidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillasTarjetas rojas
20212911830
20224118790
20233917680
20242916311
20254514552
TOTAL1857729263
Alianza Lima Liga1 Hernán Barcos Alan Cantero

